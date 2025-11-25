Montorio: visite gratuite all’ex campo di concentramento

Verona, riapre l’ex campo di concentramento di Montorio. visite guidate gratuite sabato e domenica.

Ex campo di concentramento di Montorio: nel weekend tornano le visite guidate gratuite al luogo della Memoria. Prosegue l’importante opera di recupero e valorizzazione della memoria storica a Montorio. Le associazioni locali Figli della Shoah e Montorioveronese.it hanno annunciato un nuovo appuntamento con le visite guidate gratuite all’ex Campo di concentramento di Montorio, noto in passato come Dat Colombara.

L’iniziativa, resa possibile grazie a un Patto di sussidiarietà siglato con il Comune, mira a far conoscere la tragica storia del luogo, oggi riordinato e pulito dalle associazioni stesse, e inserito nel perimetro dei luoghi di commemorazione del “Giorno della Memoria“.

Quando.

Le visite guidate si terranno nel prossimo fine settimana, con due appuntamenti.

Sabato 29 novembre 2025, ore 10.

Domenica 30 novembre 2025, ore 10.

Le visite, la cui durata è di circa un’ora e un quarto, sono gratuite ma a numero chiuso, con un limite massimo di 30/35 partecipanti per turno.

Prenotazione obbligatoria.

Per partecipare, è obbligatorio compilare il form di prenotazione dedicato per ogni singola persona (inclusi i minorenni). Il sistema si blocca automaticamente una volta raggiunto il numero massimo. Al termine della procedura, verrà inviata una mail di conferma con tutte le informazioni logistiche per raggiungere l’ex Campo.

Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento adeguato per un’escursione in campagna, poiché il percorso si svolge su terreno sterrato e irregolare. Le persone con difficoltà motorie o bisogni speciali sono invitate a contattare gli organizzatori. In caso di pioggia, la visita sarà annullata.