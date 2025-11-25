Il festival di magia più “Supermagic” del mondo sbarca a Gardaland

Tutto pronto per Supermagic Arcano: cast mondiale a Gardaland per il festival della magia.

La magia sbarca a Gardaland: il festival Supermagic Arcano in esclusiva per il 50esimo compleanno del parco sul Garda. Il “più grande spettacolo di magia d’Europa” arriva per la prima volta in un parco divertimenti italiano: Supermagic Arcano il festival internazionale di magia teatrale, debutta in esclusiva al Gardaland Theatre con quattro date, dal 5 all’8 dicembre.

Lo spettacolo, già premiato come “Migliore spettacolo di magia” dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques, si inserisce nel programma speciale dedicato all’anniversario di Gardaland.

Date e orari.

Il festival, alla sua 21esima edizione, offrirà sei repliche, ciascuna della durata di circa due ore.

Venerdì 5 dicembre: anteprima con unica replica serale, dalle 21:00 alle 23:00 che si tiene un giorno prima dell’inizio ufficiale della stagione Gardaland Magic Winter, che parte il 6 dicembre.

Sabato 6 e Domenica 7 dicembre: doppio spettacolo, con repliche pomeridiane (17:00-19:00) e serali (21:00-23:00).

Lunedì 8 dicembre: spettacolo unico, anticipato alle ore 17:00.

Cast stellare da tutto il mondo.

Il palco del Gardaland Theatre vedrà alternarsi i migliori illusionisti, trasformisti e prestigiatori della scena internazionale, provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda. Il cast è stato assemblato da Remo Pannain, ideatore di Supermagic e prestigiatore.

Talenti Italiani.

Tra i protagonisti tricolore ci sono Paolo Carta e Sara. Lui, illusionista e Shows and Entertainment Manager di Gardaland Resort, insignito Cavaliere della Repubblica, presenta con la sua partner le loro più grandi illusioni.

Samuel il ventriloquo, già vincitore di Italia’s Got Talent, è tra i migliori al mondo nella sua arte, pronto a coinvolgere il pubblico con momenti esilaranti e personaggi irresistibili.

Ospiti Internazionali.

Il palco sarà condiviso con artisti di fama mondiale: Ramó e Alegría (Spagna), campioni mondiali di magia comica. Maurice Grange (Germania), giovanissimo campione europeo di manipolazione. Dion (Olanda), premiato ai Campionati Europei e Mondiali di Magia, noto per unire danza e illusioni sofisticate. Ellie e Jeki Yoo (Corea del Sud): trasformisti detentori del Guinness World Record per il maggior numero di cambi d’abito in 30 secondi. Jay Niemi e Jade (Finlandia) incantano con apparizioni impossibili di colombe e pappagalli.

Biglietti e pacchetti.

I biglietti sono disponibili sulla pagina dedicata del sito Gardaland, con settori che spaziano dal blu al giallo VIP. Quest’ultimo offre un’esperienza più esclusiva che include aperitivo, gadget e ulteriori vantaggi. Per un’esperienza completa, Gardaland Resort propone anche speciali pacchetti cena. A partire dalle 19:00, gli ospiti potranno godere di un servizio al tavolo con intrattenimento.