“L’energia che unisce”: ecco come Bussolengo celebra il Natale

Natale a Bussolengo: dal capodanno in piazza al bruiel de la vecia, ecco tutti gli appuntamenti.

Bussolengo si prepara a immergersi nella magia del Natale con un ricco calendario di appuntamenti dal 29 novembre al 6 gennaio 2026. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “L’energia che unisce”, un concetto che vuole celebrare la forza delle relazioni, la partecipazione e la condivisione che lega la comunità in questo periodo di festa.

Pista di pattinaggio.

Il cuore delle festività sarà, come da tradizione, la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita intorno alla storica fontana di Piazza 26 Aprile. Il tracciato, che si estende per ben 124 metri e copre un’area complessiva di 900 m² , permetterà a grandi e piccini di pattinare in sicurezza fino al 6 gennaio 2026, con la possibilità di noleggiare i pattini e usufruire di simpatici supporti a forma di “pinguini” e “orsetti” per i più piccoli.

Casa di Babbo Natale.

Accanto alla pista prenderà vita la Casa di Babbo Natale circondata dalle tradizionali casette in legno dedicate al ristoro. Qui si potranno gustare specialità gastronomiche natalizie e venete, tra cui vin brulè, cioccolata calda, frittelle, bombardino, panini e piatti tipici.

I bambini potranno incontrare Babbo Natale per consegnare la loro letterina nella sua casetta in Piazza 26 Aprile nelle giornate del 29 e 30 novembre, e poi ancora il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre.

Oltre alle iniziative più ludiche e tradizionali, il Natale di Bussolengo propone anche un programma culturale che include mostre, concerti, cori, spettacoli teatrali e visite guidate.

Programma.

Il mese di festa si apre sabato 29 novembre con l’apertura, alle 9:00, della super pista di pattinaggio e del Mercatino del Regalo di Natale. L’inaugurazione ufficiale in Piazza 26 Aprile è prevista per le 10:30 con il Corpo Bandistico Città di Bussolengo, seguita alle 11:00 dalla Band Babbo Rock e dal risotto offerto e cucinato dalla Proloco alle 12:00. Nel pomeriggio, dalle 15:00, ci saranno giochi in legno in Piazza della Libertà, spettacoli di bolle di sapone, giocoleria e truccabimbi. Alle 17:00 è prevista l’inaugurazione della mostra “Fantasie d’inverno” del gruppo Artemisia Galleria Massella.

Domenica 30 novembre prosegue il Mercatino del Regalo di Natale. Il pomeriggio, dalle 15:00, sarà animato da spettacoli di bolle di sapone, truccabimbi, intrattenimento con mago e giocoleria , e alle 15:30 dallo spettacolo musicale con il Coro OK Mama.

Sabato 6 dicembre si ripete l’animazione pomeridiana in Piazza della Libertà (ore 15:00) con giochi in legno, bolle di sapone, giocoleria, truccabimbi e la Band di Babbo Natale. Sempre alle 15:00, è in programma una visita alla chiesa di San Valentino e al chiostro con i padri redentoristi.

Domenica 7 dicembre si terrà l’edizione straordinaria del mercato storico settimanale a partire dalle 8:00. Nel pomeriggio alle ore 15:00 sono previsti spettacoli di giocoleria, truccabimbi e l’arrivo di Santa Lucia con Castaldo per le vie del centro.

Lunedì 8 dicembre il pomeriggio alle ore 15:00 vedrà giochi in legno, spettacoli di giocoleria, bolle di sapone, truccabimbi e zampognari, mentre la sera, alle 17:00, è fissato il Concerto di Natale con il Corpo Bandistico Città di Bussolengo nella Sala Aida Montresor Hotel Tower.

Mercoledì 10 dicembre alle 10:00, la scuola primaria di San Vito porterà i canti di Natale al Centro Sollievi presso i Cervini.

Sabato 13 dicembre torna dalle 8:00, “Bussolengo antica”, il mercatino dell’antiquariato, modernariato e collezionismo. Nel pomeriggio alle 15:00 si svolgeranno la Corsa dei Babbi e uno spettacolo di giocoleria e truccabimbi.

Domenica 14 dicembre , alle 15:00, sono in programma giochi in legno, spettacoli giocoleria, truccabimbi e la Band di Babbo Natale , mentre la sera, alle 20:30, la Chiesa di Cristo Risorto ospiterà “Cantando il Natale” con i cori bussolenghesi.

Nelle mattinate del 15 e 16 dicembre , alle 10:00, si terrà “Natale nel Cuore”: le classi della scuola Citella e Beni Montresor canteranno in piazza e addobberanno gli alberi del centro.

Sabato 20 dicembre il pomeriggio (ore 15:00) sarà dedicato a giochi in legno e truccabimbi, e a una visita alle chiese di San Valentino e San Rocco. Alle 16:30, presso il teatro parrocchiale, si esibiranno il Coro ‘Millenote’ e lo spettacolo teatrale “Yule e la magia del Natale”. La sera (20:30), il Corpo Bandistico Città di Bussolengo terrà il suo Concerto di Natale a San Vito al Mantico.

Domenica 21 dicembre torna il mercato storico settimanale (edizione straordinaria). Nel pomeriggio (ore 15:00) l’atmosfera sarà allietata da spettacoli di bolle di sapone, truccabimbi e zampognari per le vie del centro.

Martedì 23 dicembre alle 20:30, la Chiesa Santa Maria Maggiore ospiterà il Grande Concerto Natalizio con l’orchestra e coro Mito’s.

Venerdì 26 dicembre si terrà il Concerto di Santo Stefano con il Coro Alfonsiano alle 20:30.

Le celebrazioni culmineranno nella notte di Mercoledì 31 dicembre con il Capodanno in Piazza 26 Aprile, animato dai DJ Matts e DJ Toti a partire dalle 22:00.

Infine, Martedì 6 gennaio , l’Epifania sarà celebrata con “El Bruiel de la vecia”, prima alle 18:30 a San Vito al Mantico e poi alle 19:40 presso la Sede del Gruppo Alpini di Bussolengo.