Maxi-cantiere a Veronetta: viabilità, parcheggi e sicurezza, tutte le risposte del Comune

Dal 3 marzo via al maxi-cantiere di Veronetta: tutte le risposte dell’amministrazione comunale su viabilità, parcheggi e sicurezza.

Verona si prepara ad affrontare l’avvio del maxi-cantiere in via XX Settembre a Veronetta e nelle zone limitrofe. L’obiettivo principale è il rifacimento dei sottoservizi risalenti ai primi del Novecento, la riqualificazione dei marciapiedi, la predisposizione per la filovia e la risoluzione degli annosi problemi di allagamento nel quartiere di Veronetta.

Il progetto è stato al centro di un incontro pubblico tra l’amministrazione e i residenti, presieduto dal presidente della 1^ Circoscrizione, Lorenzo Dalai, e dalla vice sindaca Barbara Bissoli. Il sindaco Damiano Tommasi ha sottolineato la necessità di affrontare questi lavori con un approccio responsabile e collaborativo: “Le grandi opere nelle grandi città si fanno con tre elementi: risorse, decisioni politiche e collaborazione dei cittadini, a cui si chiedono cambi di abitudini non semplici, ma indispensabili.”

Dettagli del cantiere.

L’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari e l’assessore alle strade Federico Benini hanno illustrato il cronoprogramma dell’intervento, che inizierà il 3 marzo e durerà circa 14 mesi. I lavori saranno realizzati da Amt3 in collaborazione con Acque Veronesi e VReti e prevedono la sostituzione delle tubazioni fognarie e della rete idrica, oltre all’ammodernamento della linea elettrica. La viabilità sarà garantita con percorsi alternativi, mentre il trasporto pubblico verrà deviato su via Torbido. Per i residenti impossibilitati a utilizzare i propri parcheggi privati, Amt3 fornirà voucher gratuiti per il parking Polo Zanotto, Area Bassetti e Parcheggio Centro.

Viabilità e parcheggi: le misure previste.

Uno dei nodi più critici riguarda gli spostamenti in auto e la disponibilità di parcheggi. Il Comune sta completando il censimento dei proprietari di passi carrai in via XX Settembre, ai quali sarà assegnato un badge per accedere gratuitamente ai parcheggi convenzionati. Inoltre, l’area del Cimitero Monumentale e il piazzale Maestri del Commercio saranno riservati ai residenti.

Per garantire una viabilità fluida, la polizia locale intensificherà i controlli sui permessi di sosta e sulle modalità di parcheggio, avvalendosi anche della lettura delle targhe per monitorare le dinamiche di utilizzo degli stalli. L’accesso al quartiere da Ponte Aleardi sarà riservato a mezzi pubblici e taxi, mentre per i privati saranno disponibili percorsi alternativi attraverso Ponte Navi o il lungadige della Questura.

Trasporto pubblico locale.

Per minimizzare i disagi ai pendolari, le linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni strategiche. I bus urbani ed extraurbani diretti in Valpantena avranno una nuova fermata in via Torbido, mentre le linee provenienti dalla Valpolicella saranno deviate su Ponte Navi per mantenere il collegamento con Stradone San Fermo e Stradone Maffei. Secondo i tecnici di Atv, la modifica dei percorsi non dovrebbe incidere in modo significativo sui tempi di percorrenza.

Sicurezza e controlli.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza del quartiere durante i lavori. Acque Veronesi installerà illuminazione e videosorveglianza lungo i passaggi pedonali nei pressi dei cantieri, collegando le telecamere alla centrale della Polizia Locale. Dodici nuovi agenti della municipale saranno destinati al controllo del territorio per prevenire disordini e contrastare il fenomeno del parcheggio abusivo.

Il comandante della polizia Locale, Luigi Altamura, ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole per evitare blocchi alla viabilità: “Saremo molto rigidi, soprattutto in tema di parcheggio selvaggio. Ambulanza e vigili del fuoco avranno sempre la priorità”.