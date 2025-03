Cosa fare l’8 marzo a Verona: tutti gli eventi che celebrano le Donne

Verona la città delle Donne e della pace: tutti gli eventi dall’8 al 10 marzo.

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale per i diritti delle donne e per la pace internazionale 2025, il Comune di Verona promuove quest’anno un programma di oltre 60 appuntamenti, partiti lo scorso 28 febbraio per terminare il 25 maggio.

Da sabato 8 a lunedì 10 marzo, la città è delle Donne con il ‘Il potere delle donne’, espressione della possibilità di assunzione di potere non come imposizione e controllo, ma come percorso nell’adozione di nuovi modelli di riferimento.

Sabato 8 marzo.

Ingresso gratuito alle donne ai musei e ai monumenti civici, in particolare: Anfiteatro Arena, Casa di Giulietta, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo degli Affreschi ‘G.B. Cavalcaselle’ alla tomba di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano. Promosso dall’Assessorato alla Cultura.

Ore 10:00-21:30, Cinema Aurora, Via Girolamo Fracastoro 17.

Speriamo che sia femmina – Il gender gap al cinema. Giornata di proiezioni cinematografiche a tema empowerment femminile, suddivisa in tre momenti: matinée con colazione, pomeriggio con aperitivo, talk e proiezione serale. Organizzato dall’associazione Diplomart con il sostegno del Comune di Verona.

Ore 10:00-12:00 Cimitero monumentale, Sacrario militare.

Orlandi Giuseppina, donna, infermiera. Celebrazione organizzata da Associazione Nazionale Alpini sezione di Verona e promossa dall’Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile.

Ore 15:00, Cimitero Monumentale di Verona, Piazzale del Cimitero.

Il potere di incidere nella memoria. Visita guidata al cimitero con la storica dell’arte Camilla Bertoni. Organizzato da Biblioteca Leopoldina Naudet – Donne e Fede, e Donne sinergie. Prenotazione entro il mercoledì precedente la visita: bibliotecanaudet@gmail.com. Costo: 5 €

Ore 15:30-17:30, Museo del Ricamo di Don Nicola Mazza, Via Don Nicola Mazza 14.

Il Museo del ricamo dell’Istituto Femminile Maestre Cooperatrici di Don Nicola Mazza, visita guidata alla scoperta del setificio a Verona, degli strumenti, le tecniche di lavoro e le produzioni di seta di altissima qualità delle Cooperatrici degli Istituti Don Mazza, a conferma delle loro capacità imprenditoriali e artistiche. Con intermezzo poetico di Andrea Toffaletti, poeta veronese e ricercatore delle tradizioni popolari veronesi. Organizzato da CTG La Fenice. Prenotazione all’indirizzo info@ctglafenice.it

Ore 17:00, Sala Papa Giovanni XXIII, Piazza delle Penne Nere 2.

Senza spegnere la voce. Lo spazio delle donne nel nostro tempo. Azione performativa con letture, musiche e immagini. A cura di Giardino di Lettura di Montorio, Ass. Trezzolano Insieme, Amici Ecomuseo Preafita, Associazione Montorioveronese.it.

Ore 18:00, Teatro Laboratorio, Lungadige Galtarossa 22 A.

Tace il labbro – Happy Days. Spettacolo teatrale bilingue, recitato in lingua italiana e lingua dei segni. L’ostinazione alla vita, l’umano attaccamento alla vita anche in condizioni estreme: tre artiste danno voce, corpo e gesto all’anima della stessa donna scissa in tre. Progetto e regia di Isabella Caserta. A seguire, aperitivo. Con Alessandra Marigonda (LIS), Martine Susana (danzatrice), Isabella Caserta (attrice). Organizzato da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio.. Lo spettacolo sarà replicato domenica 9 marzo ore 18:00. Ingresso: 12€ intero, 10€ ridotto, 1€+1€ persona con disabilità + accompagnatore

Ore 20:45, Teatro Fucina Machiavelli, Via Madonna del Terraglio 10.

Sul sentiero. Spettacolo di teatro/danza sull’avventura di Sara Bonfanti, che in solitaria ha attraversato tutto il cammino Italia CAI. Al termine, incontro con gli artisti. Di e con Sara Bonfanti e Alberto Munarin. Promosso da ErsiliaDanza con il sostegno del Comune di Verona.

Ore 21:00, Salone delle Feste di Castelvecchio.

La Forza del Femminile: Musica, Danza e Vita. Spettacolo musicale di danza, teatro ed arti visive. Testi e regia di Marino Pinali. Organizzato da Art & Salus APS.

Domenica 9 marzo.

Ore 10:00, Via Tevere 38.

Di pari passo. Passeggiata da via Tevere a Corte Pigno (via Mantovana, 117) volta a creare consapevolezza sui temi della parità di genere tramite letture sulla vita di alcune donne che hanno segnato la storia, tratte dal libro Storie della buonanotte per bambine ribelli di Francesca Cavallo ed Elena Cavilli (Mondadori, 2017). Organizzato da Corte Pigno e promosso dalla Circoscrizione 4^.

Ore 11:00-18:00, Giarol Grande, Via Belluno 26.

La domenica delle donne! Giornata di attività legate alla salute e al benessere femminile (yoga, meditazione e breathwalking); concertino all’aperto di un gruppo musicale femminile; esposizione mercatini di artigiane dei quartieri limitrofi (circ. 7); proiezione di un film con tema femminile. Evento organizzato nell’ambito del progetto CommunitreeHub- Polo Territoriale di comunità al Giarol Grande. Organizzato dal consorzio Sol.Co Verona e Nadia Onlus, in collaborazione con Circolo Riverbero e Il Centro. Alcune attività (yoga e film) sono a pagamento.

Ore 15:00, Hygge Hive, Vicolo Fossetto 3C.

Trasforma la tua storia in arte: workshop creativi. Laboratorio artistico in cui rivendicare il potere di fare, ricamando una t-shirt o creando un collage con foto e pittura che racconti la propria storia. A cura dell’associazione Speak Hub ETS. Iscrizioni: hello@speakandspritz.it.

Lunedì 10 marzo.

Ore 17:00-19:00, Società Letteraria di Verona, piazzetta Scalette Rubiani 1.

Non ho alcun potere, sono afgana. Incontro-testimonianza con Aziza Naderi, co-protagonista del libro In questa notte afgana della giornalista Pamela Ferlin (Piemme ed. 2023) e con Valentina Tropiano, già Consigliere Politico del Rappresentante Speciale UE a Kabul. Con commento musicale voce/piano. Modera Tiziana Maria Sartori. Organizzato da Fidapa BPW Italy Sezioni Verona Est e Verona Centro, in collaborazione con Federmanager VR – Gruppo Minerva,Soroptimist International Club VR, CPO Ordine Ingegneri VR e provincia, CPO Ordine Architetti PPC della Provincia VR, Associazione Concorso Elsa Respighi, Società Letteraria di Verona.

Ore 20:30, Sala Garonzi, Via Quinzano 24 D.

Sulle ali della musica e della prosa: storie di donne. Rassegna di brani musicali e prosa con presentazione. Organizzato da MOICA Verona APS, in collaborazione con Accademia musicale Lizard Verona.