Martedì al cinema a tre euro: ecco le trame dei film di stasera a Verona e provincia.

La giornata di oggi, martedì 26 marzo, a Verona segna la chiusura del primo mese delle proiezioni a tre euro de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità. – La Regione ti porta al cinema con tre euro -. I martedì al cinema” nelle sale cinematografiche della nostra città e provincia.

Questo progetto è stato ideato e realizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS. Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere il cinema di qualità, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio grazie a un costo simbolico di tre euro per l’ingresso.

Il programma di stasera.

Multisala Rivoli. Ore 17 e 20.45 “Dune – Parte 2“. Alle 17, 19.10 e 21.30 “C’è ancora domani“. Alle 19.30 “Food for profit“. Alle 21.30 “Race For Glory: Audi vs Lancia“.

Multisala Cinergia di Legnago. Alle ore 19 e 21.10 “Dune – Parte 2“.

Multisala Cristallo di San Bonifacio: alle ore 19.15 e 21.15: “La zona di interesse“.

Le trame dei film in programma.

Dune – Parte 2.

Il regista pluripremiato Denis Villeneuve torna a incantare il grande schermo con il secondo capitolo della saga tratta dal celebre romanzo “Dune” di Frank Herbert. Ricco il cast, con una selezione di star di grande calibro. Ambientato migliaia di anni nel futuro, “Dune – Parte 2” prosegue il mitico viaggio di Paul Atreides, un giovane destinato a giocare un ruolo cruciale in una epica lotta per il dominio intergalattico.

C’è ancora domani.

Paola Cortellesi fa il suo esordio dietro la macchina da presa, assumendo anche il ruolo di Delia, la protagonista. Intrappolata in una vita dominata da un marito autoritario, la donna è prigioniera del suo ruolo di casalinga. La sua ambizione è vedere l’unica gioia della sua vita, la sua primogenita, sposata. La sua grande speranza è che la figlia trovi la felicità che lei stessa ha sempre sognato.

Food for profit.

In questo film, l’accusa si scaglia contro le istituzioni europee e i loro sussidi agli allevamenti intensivi, con un particolare focus su Germania, Spagna e anche Italia, nel Polesine. In questa regione, un allevamento intensivo di polli si trova al centro di una triste vicenda. Per soddisfare le richieste del mercato, gli allevatori devono consegnare soltanto esemplari perfetti, mentre gli “scarti” vengono trattati con pratiche crudeli e violente. Un ulteriore strato di critica nei confronti di un sistema che pone il profitto sopra il benessere degli animali.

Race For Glory: Audi vs Lancia.

Stefano Mordini dirige un avvincente film sulle corse automobilistiche, scritto insieme a Filippo Bologna e Riccardo Scamarcio, che è anche protagonista e produttore della pellicola. Ambientato nel 1983, il film si concentra sul mondo del rally e offre uno sguardo appassionante sull’ex direttore sportivo Cesare Fiorio.

La zona di interesse.

Il film di Jonathan Glazer ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 22 febbraio. È un’opera che si distingue per la sua complessità e profondità, offrendo al pubblico una prospettiva unica e toccante. Sebbene possa risultare impegnativo da guardare, è un film che merita sicuramente l’attenzione dello spettatore. Questo straordinario lavoro cinematografico affronta la figura di Rudolf Höss, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz