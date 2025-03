Verona, rifacimento marciapiedi in via Abba.

Da mercoledì 2 a venerdì 18 aprile, in via Cesare Abba a Verona, nel tratto compreso tra via Ceriotto e via IV Novembre, su ambo i lati della careggiata, per una quindicina di giorni saranno effettuati interventi per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi.

Per tutta la durata dei lavori non sarà possibile parcheggiare nel tratto interessato e sarà consentito transitare ad una velocità massima di 30 km/h.