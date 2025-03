Rissa furibonda sul treno per Verona e in stazione a Isola della Scala

Aggressione e rissa sul treno per Verona e in stazione a Isola della Scala: arrestato un 29enne, ferito anche un carabiniere.

Rissa furibonda sul treno per Verona e alla stazione di Isola della Scala, arrestato un 29enne. E’ successo nella serata di ieri, domenica 30 marzo, quando i carabinieri di Isola della Scala, Castel D’Azzano e Nogara hanno arrestato un 29enne di origini marocchine per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 22, quando sono giunte alla Centrale dei carabinieri di Villafranca numerose richieste d’intervento poiché alcuni stranieri a bordo di un treno regionale diretto a Verona avevano ingaggiato una lite. E una volta fatto fermare il convoglio alla stazione ferroviaria di Isola della Scala avevano continuato a malmenarsi lungo i marciapiedi dello scalo.

Ferito un carabiniere.

Giunti sul posto, i militari identificavano un gambiano 27enne, che riferiva di essere stato aggredito per futili motivi da un 29enne marocchino e da altro soggetto nel frattempo datosi alla fuga lungo i binari. Il 29enne veniva bloccato dai carabinieri, ma dimenandosi nel tentativo di scappare colpiva con una gomitata un militare, che riportava lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, motivo per il quale veniva arrestato in flagranza.

Successivamente, una seconda pattuglia di militari rintracciava il soggetto precedentemente fuggito, identificato in un marocchino 29enne, trovato in possesso di una modica quantità di hashish e segnalato quale assuntore alla prefettura di Verona. L’arrestato è stato condotto e trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri in attesa di rito direttissimo, svoltosi nella mattinata odierna. A conclusione dell’udienza l’arresto è stato convalidato e l’uomo condannato a 6 mesi di reclusione.