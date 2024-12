“Luci Sospese” nel cielo di Verona illuminano le strade con le frasi più belle

Le “Luci Sospese” accendono le strade di Verona con le frasi più belle di Dante e Shakespeare.

Fino al 28 febbraio 2025, Verona si veste di luce e poesia grazie al nuovo progetto culturale “Luci Sospese”. Un’idea innovativa che, attraverso installazioni luminose, celebra due giganti della letteratura: Dante Alighieri e William Shakespeare. Le loro frasi più iconiche brillano nelle vie del centro e dei quartieri, trasformando la città in un percorso poetico luminoso.

La poesia prende vita.

Il cuore del progetto è stradone Antonio Provolo, nel quartiere di San Zeno, dove splende la frase più votata dai cittadini: “L’amor che move il sole e le altre stelle” di Dante. Un inizio grandioso per un’iniziativa pensata per valorizzare Verona, rendendola ancora più attrattiva sia per i turisti che per i residenti.

Le frasi più amate.

Le installazioni sono state scelte tramite un sondaggio online che ha coinvolto quasi 4 mila cittadini, invitati a votare tra le frasi più celebri di Dante e Shakespeare. Tra le più votate:

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona” (Dante), posizionata al Pantheon di Santa Maria in Stelle con ben 2.219 voti .

(Dante), posizionata al Pantheon di Santa Maria in Stelle con ben . “Lucevan li occhi suoi più che la stella” (Dante), illuminante la Chiesa dei Camaldolesi ad Avesa con 2.196 voti .

(Dante), illuminante la Chiesa dei Camaldolesi ad Avesa con . Tra le preferite di Shakespeare spiccano: “Chi semina amore raccoglie felicità” alla Chiesa di Madonna di Campagna. “L’amore conforta come il sole dopo la pioggia” alla Chiesa Beata Vergine di Borgo Nuovo. “Dolce è l’alba che illumina gli amanti” in piazza Righetti a Quinzano.



Le collaborazioni che fanno la differenza

Le frasi di stradone Antonio Provolo e Caserma Ospital Vecchio sono state scelte da due esperti dell’Università di Verona: Sidia Fiorato, specialista di Shakespeare, e Paolo Pellegrini, dantista. Il loro contributo ha garantito una selezione accurata dal punto di vista filologico e linguistico.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto del Comune di Verona, in collaborazione con enti locali come la Camera di Commercio, Agsm Aim Smart Solutions e il team creativo di Studio Mezzopieno, incaricato della promozione e dello sviluppo.

Verona sotto una nuova luce.

“Luci Sospese” non è solo un omaggio alla letteratura, ma un modo per riscoprire luoghi meno centrali e altrettanto affascinanti della città.