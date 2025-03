Lotta all’obesità, farmacie di Verona in aiuto: “Una minaccia per la salute”

Le farmacie di Verona lanciano la sfida e supportano chi vuole lottare contro l’obesità.

Le farmacie di Verona scendono in campo per la salute, con la campagna “Obesità. Non ignorarla, affrontiamola insieme”. Si tratta di un’iniziativa gratuita di prevenzione promossa da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma. “L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano e aiutare a riconoscere l’obesità come una vera e propria malattia“.

Controlli gratuiti in 38 farmacie.

Fino al 30 aprile, in 38 farmacie della provincia di Verona che aderiscono all’iniziativa (l’elenco è sul sito di Federfarma Verona), sarà possibile partecipare a un check-up gratuito. Gli interessati potranno compilare un questionario online con l’aiuto del farmacista per valutare la consapevolezza sui rischi del sovrappeso e dell’obesità. Inoltre potranno misurare peso, altezza e circonferenza vita per calcolare il Bmi (Indice di Massa Corporea), uno strumento utile per capire il proprio stato di forma.

Obesità: “Una minaccia per la salute”.

“L’obesità non è solo un problema estetico, ma una vera minaccia per la salute“. Secondo il Ministero della Salute, “può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e altre patologie gravi”.

Obesità e dipendenza da cibo.

Sempre più studi confermano che l’obesità può essere collegata alla food addiction, una vera e propria dipendenza dal cibo. Questo tema è stato al centro dell’incontro “Cambiare si può”, organizzato da Federfarma Verona lo scorso 6 marzo, con la partecipazione dello psicologo Lorenzo Zamboni.

Come fare.

Chi vuole fare un controllo, deve cercare la locandina della campagna nella farmacia di fiducia o sul sito di Federfarma Verona, per l’elenco completo delle farmacie aderenti.

Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona, spiega: “Il passaggio dal sovrappeso all’obesità è spesso rapido, quindi è fondamentale riconoscerne i segnali in tempo. La prevenzione passa attraverso una corretta alimentazione, attività fisica e, in alcuni casi, anche il supporto di specialisti.