Frantoio Bonamini festeggia 60 anni con 6 eventi aperti a tutti

Frantoio Bonamini festeggia 60 anni con “Il Sentiero degli Olivi” per promuovere il benessere fisico, psichico e sociale.

Il 2025 è un anno speciale per Frantoio Bonamini, che festeggia 60 anni di passione e tradizione nell’arte dell’olio extravergine di oliva. Per rendere omaggio all’olivo, vero protagonista di questa storia, Bonamini ha creato “Il Sentiero degli Olivi”, un programma di sei eventi speciali aperti al pubblico, da aprile a novembre. Un’occasione per scoprire e celebrare questa pianta, simbolo di vita e benessere.

L’olivo: più di una pianta, un simbolo.

L’olivo non è solo una pianta, ma un vero e proprio simbolo di resistenza, prosperità e pace. Da millenni accompagna la storia dell’uomo, nutrendo e curando intere generazioni. L’olio è sinonimo di benessere e purezza, usato nel tempo per l’alimentazione, la medicina e perfino l’illuminazione.

Sei “sentieri” di benessere, cultura e convivialità.

Gli eventi del “Sentiero degli Olivi” metteranno in luce diversi aspetti legati a questa pianta: dalla salute alla cultura, dalla bellezza alla convivialità. Ogni appuntamento sarà un’occasione per vivere un’esperienza unica e scoprire l’olivo sotto nuove prospettive.

Il primo evento: Tai-Chi tra gli olivi.

Si parte domenica 13 aprile con il primo evento dedicato al benessere psicofisico e alla vitalità che l’olivo rappresenta: è “Olivo longevity“. Si tratta di una giornata dedicata al benessere e alla lunga vita, ispirata alle proprietà simboliche e reali dell’olivo.

Immersi nel verde dell’oliveto Bonamini, i partecipanti potranno vivere un’esperienza rigenerante e coinvolgente. Infatti ci saranno sessioni di Tai-Chi, guidate dal maestro Flavio Biondani, esperto in questa antica disciplina nata come arte marziale e oggi riconosciuta come un potente strumento di armonizzazione tra corpo e mente.

Il Tai-Chi è stato scelto in questo evento per i suoi comprovati benefici: migliora la postura, stimola la circolazione energetica, riduce lo stress e favorisce l’equilibrio psicofisico, tutti aspetti che rispecchiano i principi di benessere associati all’olivo.

Durante l’attività, i partecipanti potranno degustare una Tisana di foglie d’olivo, arricchita dalle preziose vitamine e proprietà antiossidanti della pianta. Al termine delle esperienze in omaggio una tisana in busta, come ricordo della giornata.

Come partecipare.

Evento gratuito su prenotazione allo 045 6520558 oppure 351 5900242. Orari sessioni Tai-Chi: 10.00 – 11.00 – 14.30.

Olive pass: il premio per veri “olive lovers”.

Ogni partecipante a “Il Sentiero degli Olivi”, riceverà l’Olive Pass, un “passaporto” che verrà timbrato a ogni evento. Chi lo completerà con tutti e 6 i timbri riceverà il titolo ufficiale di “Olive Lover” e un buono sconto per lo shop in Frantoio.

I prossimi appuntamenti.