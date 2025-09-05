Il presidente della Camera Lorenzo Fontana in Canada al G7 parlamentare dona una bottiglia di Valpolicella all’omologo Usa.

Fontana in Canada al G7 parlamentare con una bottiglia di Valpolicella. Si è aperta con quattro incontri bilaterali (con i vertici parlamentari di Canada, USA, Ucraina, Parlamento Europeo) la partecipazione del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, al G7 Parlamentare, a Ottawa, edizione che segue quella a presidenza italiana organizzata a Verona proprio in questi giorni del 2024.

Fontana ha incontrato in queste ore gli omologhi del Canada, Francis Scarpaleggia, degli Stati Uniti, Mike Johnson, dell’Ucraina, Ruslan Stefanciuck e del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Al centro i temi della pace, della cooperazione e della diplomazia parlamentare.

Al presidente Johnson, Fontana ha fatto dono di una bottiglia di vino della Valpolicella, ponendo l’accento sul tema dei dazi al comparto e rilanciando il marchio Vinitaly. Il presidente della Camera, giunto ieri al Senato canadese, ha firmato il libro d’onore, accolto dallo Speaker Scarpaleggia, a cui ha fatto omaggio di una guida italiana del 1906 della Regione del Vulture, area di nascita del nonno del presidente, Frank Scarpaleggia, emigrato proprio in quell’anno. Un omaggio simbolico alla storia dell’emigrazione italiana e al contributo offerto dai nostri connazionali alla crescita e allo sviluppo di tanti Paesi.