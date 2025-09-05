Code di chilometri in autostrada A4 a causa di un incidente tra mezzi pesanti.

Code di chilometri lungo l’autostrada A4 nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 settembre, a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 nel tratto tra i caselli di Brescia est e Peschiera, all’altezza di Sirmione, in direzione di Venezia.

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi, ma pesanti sono stati i disagi alla circolazione autostradale, con code superiori ai 10 chilometri.