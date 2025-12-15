Oltre 17 milioni di presenze a Verona: il Property Manager rafforza le locazioni turistiche.

Locazioni turistiche: a Verona nasce l’Associazione Property Manager in Confcommercio per la legalità nel turismo. Si tratta di un’entità nata per dare voce e struttura a un settore in forte crescita e sempre più centrale nell’accoglienza turistica: la gestione e l’ottimizzazione delle strutture ricettive private.

L’Associazione, costituita all’interno della Confcommercio, riunisce gli imprenditori che operano nella gestione degli immobili per locazioni turistiche. L’obiettivo principale è valorizzare il Property Manager come figura professionale qualificata, promuovendo al contempo un modello di ospitalità responsabile e sostenibile.

Legalità, innovazione e sostenibilità al centro.

Il presidente dell’Associazione, Maurizio Galli, affiancato dal vicepresidente Giuliano Occhipinti, ha chiarito la missione strategica : “Vogliamo diventare il punto di riferimento del settore, riconosciuto dalle istituzioni e dal mercato quale interlocutore strategico nella definizione delle politiche di sviluppo turistico e urbano”.

Galli ha posto l’accento sui valori fondamentali che guideranno l’associazione: “Legalità, responsabilità, sostenibilità e innovazione digitale“. L’obiettivo è generare valore per proprietari, operatori, ospiti e comunità locali , con una stima di un migliaio di immobili gestiti dall’associazione a breve termine.

Il supporto di Confcommercio: “Un settore in forte crescita”.

L’iniziativa è stata accolta con grande soddisfazione dai vertici di Confcommercio Verona. Nicola Dal Dosso, direttore generale, ha definito la nascita dell’Associazione un “passo decisivo per rafforzare un comparto strategico per lo sviluppo turistico del territorio” , sottolineando come “una rappresentanza qualificata e unitaria significa dare voce a un settore in forte evoluzione, che necessita di strumenti adeguati, formazione continua e interlocuzioni istituzionali solide”.

Dal Dosso ha anche citato i numeri del turismo, che confermano l’attrattività di Verona. Nei primi nove mesi del 2025, la provincia ha superato i 17 milioni di giornate di presenza turistica , con flussi in crescita sia rispetto al 2024 che ai livelli pre-pandemici del 2019 (+8,8%). La provincia, inoltre, è stata classificata tra le migliori città italiane per le categorie ‘turismo’ e ‘business & work’.

Il settore delle locazioni turistiche, contribuendo a diversificare l’offerta e intercettare una domanda di soggiorni personalizzati, è fondamentale per lo sviluppo economico della provincia.

I servizi per gli associati e il dialogo con le istituzioni.

L’Associazione Property Manager si pone l’obiettivo di sostenere le imprese nel complesso quadro normativo, fiscale e amministrativo, che è sempre più articolato. Saranno offerti servizi mirati, tra cui assistenza continuativa, formazione, consulenza sindacale e l’accesso alla vasta rete di convenzioni di Confcommercio.

Centrale sarà il dialogo costante con le istituzioni (Comuni, Regione, enti turistici). L’Associazione intende porsi come “interlocutore tecnico affidabile” per contribuire alla definizione di regole equilibrate, evitando soluzioni penalizzanti e favorendo un equilibrio tra le esigenze dei residenti e le attività economiche. L’obiettivo a lungo termine è costruire un modello di locazione turistica “integrato con la città, sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale”.