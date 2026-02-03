Lisa Agnelli porta il violino pop-rock al Ristori per sostenere Abeo

Pop, rock e solidarietà: la violinista Lisa Agnelli porta al Ristori la musica internazionale per Abeo.
Domani sera, mercoledì 4 febbraio alle ore 21, il Teatro Ristori diventa luogo di solidarietà per ospitare il concerto benefico di Lisa Agnelli. La violinista veronese metterà il suo talento al servizio di una causa nobile: il sostegno ad Abeo Verona.
Lo show.
L’evento, ad offerta libera, vede l’intero ricavato devoluto all’Associazione Bambino Emopatico Oncologico, che da oltre 40 anni supporta i piccoli pazienti e le loro famiglie all’Ospedale di Borgo Trento. Durante la serata, Lisa Agnelli proporrà reinterpretazioni originali dei grandi successi del pop-rock internazionale, trasformando lo strumento classico in una voce moderna e potente attraverso uno show curato tra luci ed emozioni.