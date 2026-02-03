Scatto solidale, al via il concorso fotografico Fidas Verona: i premi

Un click per la vita: Fidas Verona lancia la nona edizione del concorso fotografico per promuovere la donazione.

C’è tempo fino al 15 febbraio per partecipare alla nona edizione del concorso fotografico promosso dalla sezione Fidas Verona Terme di Giunone – Caldiero. L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso per il territorio, punta a utilizzare l’arte visiva come veicolo per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma.

Il tema dell’edizione.

Il tema scelto per quest’anno è “Il legno: usi e forme”. Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotografi non professionisti residenti in Veneto. Per partecipare, è necessario inviare uno scatto inedito in formato Jpg a questo indirizzo, includendo i propri dati anagrafici, un recapito telefonico e una breve descrizione dell’opera.

«Pensiamo che anche una fotografia possa coinvolgere nuovi possibili donatori e contribuire a far riflettere sull’importanza di questo gesto», spiega Alessio Martinelli, presidente della sezione che conta oggi 183 donatori.

Premi e novità per i giovani.

La proclamazione dei vincitori avverrà sabato 21 febbraio nell’ambito dell’Antica Fiera di San Mattia a Caldiero. Ecco i premi in palio.

Uno zaino professionale.

Un cesto di prodotti tipici dell’Est Veronese.

Una “mistery box” targata Fidas Verona.

È previsto inoltre il premio speciale “Omorodion Chester” (un abbonamento stagionale alle Terme di Giunone) per il miglior scatto realizzato da un donatore della sezione. La vera novità di quest’anno riguarda però gli under 25: i partecipanti in questa fascia d’età concorrono per cinque ore di lezione gratuita con il fotografo Matteo Molinaroli.

Come donare.

I donatori ricordano che la donazione è un atto anonimo e gratuito fondamentale per il funzionamento degli ospedali. Possono donare le persone in buona salute, con un peso minimo di 50 kg e un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. È possibile prenotare la propria donazione tramite numero verde, Sms o direttamente sul sito ufficiale della Fidas Verona.