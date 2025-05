Verona anti spreco: Led abbattono i consumi elettrici del 67%

Efficienza record a Verona: la tecnologia Led fa crollare i consumi energetici del 67%.

Verona, illuminazione pubblica più efficiente: consumi elettrici ridotti del 67% grazie alla tecnologia Led. La città compie un passo importante verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica: con la completa conversione della rete di illuminazione pubblica alla tecnologia Led, il Comune ha ridotto del 67% i consumi elettrici, passando da 22,5 a 7,5 milioni di kWh l’anno. L’intervento, avviato nel 2019 e affidato ad AGSM Lighting (oggi AGSM AIM Smart Solutions) tramite concessione pubblica, ha interessato il 100% delle sorgenti luminose cittadine con un investimento inferiore ai 10 milioni di euro.

Gli obiettivi raggiunti.

L’amministrazione comunale e l’azienda incaricata hanno centrato quattro obiettivi strategici.

Sostituzione totale delle lampade con tecnologia LED e messa a norma di tutta la rete.

con tecnologia LED e messa a norma di tutta la rete. Installazione di sistemi di regolazione intelligenti adattati alle diverse zone della città.

adattati alle diverse zone della città. Ampliamento della rete , con un incremento di quasi 1.000 punti luce dal 2022 al 2024 (da 38.588 a 39.545).

, con un incremento di dal 2022 al 2024 (da 38.588 a 39.545). Gestione rapida e continua della manutenzione, con interventi tempestivi e reperibilità costante.

Manutenzione e sviluppo continuo.

Nel triennio 2022-2024 sono stati eseguiti oltre 2.600 interventi di manutenzione ordinaria, oltre 47 mila ispezioni su pali e sostegni, e più di 270 riparazioni in seguito a incidenti stradali. La rete è inoltre oggetto di continui adeguamenti legati a opere pubbliche come il Filobus, i cantieri dell’Alta Velocità, e nuove aree verdi come Santa Teresa e Forte Santa Caterina.

Illuminazione artistica e visione futura.

Tra le novità in programma, anche l’illuminazione architettonica di Porta Palio, Porta San Giorgio e Porta Vescovo, per valorizzare ulteriormente il patrimonio storico della città.