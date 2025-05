Lavoro alle Olimpiadi: 4.500 posizioni aperte

Milano-Cortina 2026: maxi-reclutamento per 4.500 posti di lavoro per Olimpiadi e Paralimpiadi.

Lavoro: una maxi campagna di reclutamento è stata lanciata in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Sono 4.500 le posizioni aperte per lavorare durante uno degli eventi sportivi più attesi del decennio. A guidare l’iniziativa è Randstad, partner ufficiale per la selezione del personale.

L’operazione coinvolgerà diverse località chiave delle Olimpiadi, tra cui Milano, Cortina, Anterselva, la Valtellina e la Val di Fiemme. La ricerca riguarda 1.500 figure professionali destinate a lavorare direttamente con la Fondazione Milano Cortina 2026 nei mesi clou di febbraio e marzo, quando si svolgeranno le gare. Altri 3 mila lavoratori saranno invece assunti da imprese connesse all’organizzazione e alla gestione logistica dell’evento.

Il reclutamento toccherà numeri importanti: circa 2.600 profili verranno selezionati nell’area milanese, 1.000 tra Cortina e Anterselva, 500 in Valtellina e oltre 450 in Val di Fiemme. Le figure richieste spaziano da ruoli operativi a posizioni manageriali, con un ampio spettro di esperienze e qualifiche.

Quando.

Per agevolare l’incontro tra candidati e opportunità, il 28 maggio si terrà un Recruiting Day nazionale in tutte le 270 sedi Randstad. L’iniziativa sarà ad accesso libero, senza necessità di prenotazione.

Chi.

Tra le professionalità ricercate per la Fondazione Milano Cortina figurano addetti all’accoglienza, responsabili dell’accredito, personale per la gestione della forza lavoro, operatori help desk, fotografi, tecnici multimedia e responsabili dei trasporti. Le aziende dell’indotto cercano invece figure che vanno da addetti alla ristorazione e sicurezza a tecnici specializzati, addetti alle pulizie, consulenti media e hostess.