Aggressione choc a Verona: donna fuori controllo devasta bancomat e morde un carabiniere.

Verona, pomeriggio di tensione in centro: donna in escandescenza devasta un bancomat e morde un carabiniere. Una 36enne è stata fermata dalle forze dell’ordine dopo aver provocato scompiglio nei pressi di uno sportello bancomat in via Leonardo Da Vinci. La donna, italiana e già nota alle autorità, è stata al centro di una serie di comportamenti violenti che hanno richiesto l’intervento urgente dei carabinieri.

Tutto ha avuto inizio quando la donna, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a colpire ripetutamente il bancomat di una filiale Unicredit, attirando l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali sono stati a loro volta bersaglio di insulti e minacce. L’arrivo della pattuglia del Nucleo Radiomobile non ha contribuito a calmare la situazione: la donna, impugnando una bottiglia di vetro, ha mostrato atteggiamenti ancora più pericolosi, costringendo i militari a intervenire con decisione per disarmarla.

La scena è degenerata ulteriormente quando, nel tentativo di immobilizzarla, la donna ha reagito con calci e pugni. Anche una volta condotta in caserma, il suo atteggiamento non è cambiato: ha continuato ad aggredire verbalmente i carabinieri e ha morso uno di loro, che ha dovuto ricevere cure mediche.

Durante la perquisizione dello zaino della donna, è stato trovato anche un taglierino, fatto che ha portato a una denuncia aggiuntiva per porto di oggetti atti a offendere. Le accuse formalizzate nei suoi confronti comprendono oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ubriachezza in luogo pubblico.

L’arresto è stato convalidato dal giudice nel processo per direttissima tenutosi mercoledì. In attesa dell’udienza prevista per il 22 settembre, l’indagata è stata rimessa in libertà.