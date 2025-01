Opportunità di lavoro: Camera di Commercio Verona: “Ampliamo il nostro team”

Opportunità di lavoro: Camera di Commercio di Verona: “Ampliamo il nostro team”.

Lavoro a Verona: sono otto le figure professionali che la Camera di Commercio ha in programma di inserire in organico. Il contratto è a tempo indeterminato e pieno, secondo il Ccnl Comparto Funzioni Locali.

Le nuove assunzioni riguarderanno un dirigente, a cui sarà assegnato l’incarico di responsabilità dei servizi promozionali, e complessivamente sette istruttori con diversi profili, che spaziano dall’organizzazione, gestione economico-patrimoniale e risorse umane, alla promozione, servizi per lo sviluppo delle imprese e turismo, all’anagrafico, regolazione del mercato, servizi di e-government e orientamento al lavoro.

Le selezioni avverranno con concorso pubblico per esami. Le candidature vanno presentate entro il 28 gennaio 2025, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale del reclutamento per la PA. Maggiori informazioni su requisiti di partecipazione, articolazione delle selezioni e modalità di gestione dei rapporto di lavoro (orario, welfare, utilizzo del lavoro agile) sono disponibili sul sito nella pagina dedicata ai Bandi di concorso.

“Ampliamo il nostro team per rispondere ad esigenze strategiche e operative, fondamentali sia il funzionamento dell’ente, sia per il miglioramento dei servizi offerti alle imprese – spiega Michelangelo Dalla Riva, segretario generale della Camera di Commercio di Verona – In un contesto economico in continua e rapida evoluzione”.