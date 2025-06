Verona, cantieri di Acque Veronesi: occhio a via Marsala

Acque Veronesi: in Via Marsala, partiti i lavori per la rete idrica. Come cambia la viabilità.

Sono iniziati oggi giovedì 12 giugno, gli interventi di Acque Veronesi per il rinnovo delle tubature in via Marsala, in Valdonega. Lavori che rientrano nel piano di modernizzazione delle reti idriche cittadine promosso dall’azienda veronese e che per circa un mese modificheranno la viabilità della zona.

Il tratto interessato si estende dall’incrocio con via Ippolito Nievo fino a largo Bruno Castiglioni. Qui si procederà con senso unico alternato e divieto di sosta, per permettere la posa delle nuove condotte. I lavori fanno parte del progetto DRIVer, volto a digitalizzare e rendere più efficiente la rete idrica di Verona, puntando a ridurre le perdite d’acqua, soprattutto nelle infrastrutture più obsolete.

Il cantiere si muoverà per fasi, per ridurre al minimo i disagi a residenti e automobilisti. Al termine di questa prima fase, le attività proseguiranno in altri tratti della stessa via.