A Ferrara di Monte Baldo arriva la prima Fiera del tartufo veneto

Cercasi “Re” a Ferrara di Monte Baldo: è tutto pronto per la Fiera del Tartufo.

In arrivo un “tesoro” di festa per il tartufo: dal 18 al 20 luglio Ferrara di Monte Baldo ospiterà la prima edizione della Fiera regionale del tartufo veneto. Un evento che punta a valorizzare questo prodotto d’eccellenza e a promuovere una tartuficoltura sostenibile. La manifestazione è stata presentata ufficialmente mercoledì 11 giugno nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle principali realtà organizzatrici.

Identità locale e sviluppo sostenibile.

La fiera nasce per esaltare il tartufo come simbolo identitario del territorio baldo-lessinico e risorsa strategica per il turismo locale. Ma non si tratta solo di gusto: al centro dell’iniziativa anche la cultura della tartuficoltura sostenibile, con particolare attenzione alla piantumazione programmata di specie arboree come farnia e rovere, fondamentali per il mantenimento delle tartufaie naturali.

Esperienze, degustazioni e laboratori per tutti.

Stand di esposizione e vendita curati dalle associazioni tartufai del Veneto.

curati dalle associazioni tartufai del Veneto. Dimostrazioni di cerca del tartufo con cani addestrati.

con cani addestrati. Visite guidate nelle tartufaie , attività didattiche e laboratori per bambini.

, attività didattiche e laboratori per bambini. Un itinerario sensoriale nel centro storico, “Tartufo e vino nel borgo”, con piatti tipici e degustazioni in collaborazione con le cantine locali.

Non solo tartufi: cavalli, convegni e una nuova ippovia.

Grazie al sostegno di Fieracavalli, la manifestazione proporrà anche eventi equestri e attività educative per bambini, a sottolineare il legame storico tra il territorio del Baldo e il mondo del cavallo. Per l’occasione sarà inaugurata una nuova ippovia, frutto della collaborazione con l’associazione “Natura a Cavallo”, che condurrà direttamente al cuore dell’evento.

Non mancheranno i momenti di approfondimento: sabato alle 16, in Sala Consiliare, si terrà il convegno “Le buone pratiche della tartuficoltura”, seguito da una visita alla prima tartufaia coltivata e didattica del Monte Baldo. Previsti anche incontri B2B tra agricoltori, operatori economici e istituzioni.

Il gran finale con la sfida “Il re del tartufo”.

La Fiera si aprirà ufficialmente alle 18 di venerdì 18 luglio, per concludersi domenica 20 con la premiazione del concorso “Il re del tartufo”, che incoronerà il miglior esemplare della manifestazione.

L’evento è promosso dal Comune di Ferrara di Monte Baldo, con la collaborazione della Pro Loco, dell’associazione Tartufai Baldo Lessinia, di Veneto Agricoltura e Veronafiere, e con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Verona.