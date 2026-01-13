Viale delle Nazioni, asfaltature al via: come cambia la viabilità

Una corsia per il bus e tre per le auto, asfaltature al via in viale delle Nazioni: cambia la viabilità.

Viale delle Nazioni cambia look e viabilità, al via i cantieri lunedì 19 gennaio, “meteo permettendo”, per asfaltature in direzione nord. L’intervento non è una semplice manutenzione ordinaria: si tratta di un tassello per la predisposizione della linea di prova del trasporto pubblico, destinata a rivoluzionare i collegamenti tra i quartieri della città.

Il cronoprogramma dei lavori.

I lavori seguiranno un calendario per restituire la strada alla cittadinanza nel minor tempo possibile.

Lunedì 19 e martedì 20 gennaio: operazioni di asfaltatura sul lato Adigeo (direzione nord).

operazioni di asfaltatura sul lato Adigeo (direzione nord). Mercoledì 21 gennaio: tracciamento della segnaletica orizzontale provvisoria.

tracciamento della segnaletica orizzontale provvisoria. Venerdì 23 gennaio: entrata in vigore della nuova configurazione stradale definitiva.

Tecnica e sicurezza.

Seguendo il modello già adottato per la carreggiata sud, i tecnici procederanno alla rimozione dello strato deteriorato fino a una profondità di 16 centimetri. Verrà poi steso un nuovo manto, mentre il tappeto di usura superficiale sarà posato solo quando le temperature saranno più miti. Per elevare gli standard di sicurezza, è previsto anche un raccordo dell’asfalto di circa 3-4 centimetri all’altezza di Largo Perlar.

Viabilità: garantite due corsie.

Per ridurre al minimo l’impatto sul traffico cittadino, AMT3 ha previsto un cantiere “mobile” che partirà dalla corsia centrale per spostarsi verso l’esterno. Nonostante i lavori si svolgano in orario diurno, saranno sempre garantite almeno due corsie di marcia per il traffico privato.

Al termine dell’intervento, viale delle Nazioni si presenterà con un assetto ottimizzato: una corsia riservata esclusivamente ai mezzi pubblici e tre corsie dedicate alle auto.