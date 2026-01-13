Corso Oss a Villafranca, iscrizioni aperte fino al 6 febbraio: disponibile il voucher da 1.700 euro per disoccupati.

C’è tempo fino al 6 febbraio per candidarsi al nuovo corso per Oss – Operatore Socio-Sanitario organizzato a Villafranca di Verona da AIV Formazione in sinergia con Fondazione Historie ETS. Il progetto, validato dalla Regione Veneto, punta a immettere nel mercato del lavoro nuove figure professionali pronte a operare nel settore dell’assistenza.

Struttura e orari del corso.

Il percorso prevede un totale di 1000 ore di formazione, suddivise tra 550 ore di teoria in aula e 450 ore di stage pratico in strutture del territorio. Le lezioni inizieranno il 2 marzo 2026 e termineranno ad aprile 2027, con una frequenza pensata per la conciliazione con altri impegni: i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (15:00-19:00) e il sabato mattina a cadenza quindicinale.

Agevolazioni e iscrizioni.

Il costo della formazione è di 2 mila euro, ma è prevista un’importante agevolazione per chi è attualmente senza occupazione. Attraverso i Centri per l’Impiego è infatti possibile richiedere un Voucher Oss da 1.700 euro, riducendo la quota a carico del partecipante.

Requisiti d’accesso.

Per partecipare è necessario il possesso della licenza media (per titoli esteri serve la Dichiarazione di Valore o l’attestazione CIMEA). Per i cittadini stranieri è inoltre richiesto il livello B1 di conoscenza della lingua italiana. Dopo la chiusura delle iscrizioni, i candidati dovranno affrontare una prova di selezione il 16 febbraio 2026.