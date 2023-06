Il lago di Garda conquista la Francia: “E’ il più bello del mondo”

Non solo Germania: anche la Francia sta sviluppando una crescente passione per il lago di Garda.

Lago di Garda, anche in Francia hanno cominciato ad amarlo. Il 12 giugno è stato trasmesso un servizio su France 2, il più importante canale televisivo francese, sul lago di Garda descritto come “il più bel lago del mondo”. Apparso nel programma “Le Journal de 13h”, è stato seguito da oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori.

Il servizio si è concentrato principalmente su Sirmione, ospite la guida turistica Chiara Bertoldi, mostrando le immagini della spiaggia Giamaica che secondo i francesi è come un pezzo di Caraibi in Europa. La guida Bertoldi ha affermato che sia stata una delle puntate più seguite, all’interno di una rubrica d’eccellenza: “Le 13 Heures Découverte”.

Il turismo francese sul lago di Garda è in costante crescita, sono infatti amanti delle acque dolci ma il Garda sta entrando in auge solo negli ultimi anni. Si innamorano dell’acqua, del panorama e dell’enogastronomia. Le mete più richieste sembrerebbero essere Sirmione, il Vittoriale, Malcesine e i tour in barca. Come pernottamento, invece, scelgono soprattutto Gardone Riviera e la Valpolicella.

Il lago di Garda rimane in ogni caso una delle mete turistiche più apprezzate del Veneto tra americani, tedeschi, francesi e nei giorni scorsi è stato meta anche di Rania di Giordania e dal re Abdullah II per festeggiare il loro trentesimo anniversario di matrimonio, una scelta di qualità.