Apre a Verona il laboratorio del pane che dà lavoro ai meno fortunati: si chiama “Impasto Sociale”, un nuovo laboratorio di panificazione. Questo progetto è parte del Centro Lavoro San Giovanni Calabria, una cooperativa sociale fondata da Don Antonio Mazzi nel 1975, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso dei diritti per chi si trova in situazioni di svantaggio, come le persone con disabilità.

La cooperativa, che conta oggi più di 230 dipendenti, impiega circa un terzo di personale appartenente a categorie fragili. Con il suo cinquantesimo anniversario all’orizzonte, il Centro Lavoro San Giovanni Calabria lo festeggia, aprendo questa nuova attività dove saranno prodotti semilavorati di pizza e focacce destinati a bar e locali della città. Grazie a questo laboratorio, le persone più sfortunate potranno non solo acquisire competenze, ma anche trovare un senso di appartenenza e realizzazione.