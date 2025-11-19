Nuova vita per Forte Dossobuono: 500 mila euro dal Ministero della Cultura sbloccano il restauro.

Il complesso di Forte Dossobuono riceve un’iniezione di fondi per il suo restauro: un contributo di 500 mila euro dal Ministero della Cultura. Il compendio quindi, entra ufficialmente nella lista degli interventi finanziati per il recupero del patrimonio culturale nazionale.

I fondi sono destinati ai primi e fondamentali lavori di restauro e rifunzionalizzazione del forte, uno dei principali complessi militari storici presenti sul territorio. L’ammontare netto destinato alle opere è di 300 mila euro.

Il finanziamento rappresenta una svolta per la conservazione della struttura, riconosciuta come un bene di grande valore storico. L’obiettivo è garantire il recupero strutturale del forte e in prospettiva, restituirlo alla comunità attraverso l’introduzione di nuove funzioni.

L’assegnazione delle risorse è stata formalizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2025. Questo decreto ha ripartito i fondi previsti dalla legge di bilancio 2025, specificamente destinati agli Enti locali per opere di recupero e conservazione.

Di conseguenza, l’ottenimento del contributo ha reso necessario un aggiornamento immediato dei piani comunali. L’Amministrazione ha dovuto modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025–2027 e il relativo Elenco annuale 2025, per inserire l’intervento su Forte Dossobuono tra le priorità operative.