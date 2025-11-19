Supporto genitori: al via l’attività pomeridiana nei nidi 

“Dopo il nido giocare insieme”: al via il sostegno “sperimentale” per i genitori che lavorano.

Un sostegno per i genitori e la possibilità per i più piccoli di giocare in un ambiente conosciuto: da gennaio 2026, al via il servizio “Dopo il nido giocare insieme”. L’iniziativa approvata dalla Giunta, è pensata per le famiglie che terminato l’orario didattico regolare, sono impossibilitati ad andare a prendere i figli. Un modo per gestire al meglio gli impegni quotidiani.

Il nuovo servizio sarà attivato in alcuni nidi d’infanzia comunali che attualmente non prevedono l’orario prolungato di apertura oltre le 16.

I nidi coinvolti.

L’attività sarà offerta per due o tre giorni alla settimana in sette nidi comunali.

Tre giorni (lunedì, mercoledì e venerdì): Nido Borgo Nuovo, Nido San Pancrazio, Nido San Michele.

Due giorni (martedì e giovedì): Nido Borgo Roma, Nido Ponte Florio, Nido Ca’ di David, Nido Santa Croce.

L’orario di attività del “Dopo il nido giocare insieme” è dalle 16 alle 18, con l’indicazione che il ritiro dei bambini non potrà avvenire prima delle 17:30.

Costi e iscrizioni.

Il servizio è riservato esclusivamente ai bambini frequentanti il nido in cui viene attivato. Sarà data priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorino nell’orario coperto dal servizio.

Il costo annuale è di 230 euro per la frequenza di tre giorni settimanali, e 180 euro per i due giorni (entrambi i costi includono l’assicurazione obbligatoria). Per confermare l’iscrizione è richiesto un versamento iniziale di 100 euro, mentre il saldo dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2026.

L’attivazione è subordinata a un numero minimo di 4 iscritti per ciascuna struttura. Il numero massimo di bambini ammessi è di 8 per nido, ridotto a 6 se ci sono richieste per bambini di età inferiore ai 12 mesi all’inizio del servizio.

Le iscrizioni si apriranno il 21 novembre. Il servizio verrà attivato solo nei nidi con il maggiore numero di richieste, dando comunque precedenza, in caso di parità, alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori.