L’arte è “Insieme alle donne”: in mostra le opere delle ospiti di Santa Giuliana

A Verona il convegno “Insieme alle donne” e la mostra di creazioni delle ospiti di Santa Giuliana.

“Insieme alle donne”, è l’iniziativa promossa dall’ospedale Santa Giuliana di Verona dedicata alla donna, alla sua forza, al suo ruolo nella società e al suo benessere psicologico.

L’appuntamento è sabato 29 marzo nel chiostro dell’Istituto Sorelle della Misericordia in via Valverde a Verona. Il pomeriggio sarà scandito da due momenti principali: una mostra d’arte (dalle 14:30 alle 18:30) con le opere realizzate dalle ospiti dell’ospedale Santa Giuliana, frutto di un percorso di espressione e riflessione sulla figura femminile. E un convegno (alle 16) con esperte del settore sanitario e psicologico, che affronteranno il tema del benessere psicologico femminile.

Ospiti.

Il convegno vedrà la partecipazione di: Suor Silvia Boscolo, dell’Istituto Sorelle della Misericordia. Luisa Tomelleri, medico psichiatra. Valentina Verzari, psicologa-psicoterapeuta e Franca Perlato, operatrice dell’area adulti. A moderare l’incontro sarà Lucia Scagliarini.

Un percorso di riflessione e crescita.

L’iniziativa nasce da un lungo percorso svolto all’interno dell’ospedale Santa Giuliana. Come spiega il direttore generale Tiziano Zenere: “Negli ultimi mesi sono stati organizzati incontri su letteratura, musica, storia, fotografia e cinema, per esplorare l’evoluzione della figura femminile nella società. Le ospiti hanno potuto approfondire questi temi e trasformarli in creazioni artistiche, che saranno esposte durante l’evento”.

Anche lo psicologo Michele Orlando, responsabile della riabilitazione adulti, sottolinea l’importanza di questo approccio integrato: “Prendersi cura della salute mentale significa considerare sia le fragilità individuali che il contesto sociale in cui la persona vive. Eventi come questo aiutano i nostri ospiti a sentirsi parte attiva della società”.

Un evento aperto a tutti.

“Insieme alle donne” è patrocinato dal Comune di Verona e dall’Ulss9 Scaligera. L’ingresso è libero, ma per partecipare è consigliata la prenotazione su www.eventbrite.it, cercando l’evento “Insieme alle donne”.