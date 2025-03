Importuna due ragazze e aggredisce un passante: arrestato, patteggia 4 mesi

Arrestato dai carabinieri di Verona per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne.

La notte scorsa i carabinieri di Verona hanno arrestato per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne marocchino, con regolare permesso di soggiorno, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era stato segnalato al 112 da un passante che, mentre stava tornando alla propria auto parcheggiata su via Tombetta, lo aveva notato mentre, con fare violento, stava costringendo due ragazze cinesi a seguirlo in un vicolo cieco poco distante.

L’aggressione al passante.

La situazione aveva poi subito un’escalation perché il 36enne, accortosi del gesto, strappava il telefono di mano all’uomo e gli intimava di seguirlo. Non solo, all’arrivo dei carabinieri, trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, si scagliava violentemente anche contro di loro minacciandoli di ritorsioni se lo avessero arrestato; tuttavia, con non poca fatica, veniva accompagnato negli uffici della caserma di via Salvo D’Acquisto, dove veniva identificato.

Considerato il grave quadro indiziario emerso, il 36enne veniva arrestato e, informata la Procura della Repubblica di Verona, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando. Nella mattinata odierna il 36enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato a mesi 4 di reclusione con pena sospesa.