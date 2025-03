A Verona lo spettacolo ispirato alla Passione di Cristo di Mel Gibson

Gli Illusionisti della Danza a Verona con lo spettacolo ispirato alla Passione di Cristo di Mel Gibson.

La Rbr Dance Company – Illusionisti della Danza porta in scena a Verona lo spettacolo “The Man”, un’opera ispirata al film di Mel Gibson La Passione di Cristo. Lo spettacolo arriverà sabato 29 marzo al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, in un evento imperdibile che unisce danza, illusionismo e narrazione simbolica.

Diretto da Cristiano Fagioli, che ne firma anche le coreografie insieme a Cristina Ledri, lo spettacolo è una produzione intensa e toccante, che racconta il tormento e il sacrificio di un uomo come massima espressione di amore e dedizione.

Spettacolo che spazia tra arte e fede.

“The Man” è una produzione speciale in occasione del Giubileo 2025. Dopo aver debuttato nel 2015 al Teatro Petruzzelli di Bari, ha conquistato il pubblico fino al 2020, con esibizioni in Italia e all’estero. Nel 2021, alcuni estratti sono stati presentati in un esclusivo evento privato per il compleanno della popstar Madonna. La rappresentazione si sviluppa attraverso quadri coreografici intensi e soluzioni sceniche innovative, offrendo al pubblico spunti di riflessione sulla lotta tra bene e male, sul potere dell’amore e del perdono.

Chi sono gli Illusionisti della Danza.

La Rbr Dance Company nasce nel 1999 da un’idea di Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, ispirata dall’illusionismo e dalla fusione tra danza e arti visive. Il nome della compagnia richiama le linee metropolitane di New York, dove i due artisti hanno studiato e si sono formati.

Nel 2000, la compagnia ottiene il primo grande riconoscimento con la coreografia “Bicycle 2000”, creata per i Campionati Mondiali di Ciclismo a Verona. Da allora, ha calcato importanti palcoscenici italiani e internazionali, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Positano Danza Leonida Massine e il Premio Internazionale Re Manfredi. Negli ultimi anni, Rbr ha collaborato con la Fondazione Canova di Possagno per la produzione Canova Svelato, un omaggio al grande scultore neoclassico.