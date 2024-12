A Verona vince l’inclusione: successo al Gran Galà dello Sport Paralimpico

Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto 2024: a Verona vince l’inclusione.

Verona protagonista del Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto di lunedì 2 dicembre al Montresor Hotel Tower di Bussolengo. L’evento, organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico del Veneto e condotto da Rita Lion, ha messo in luce l’impegno, la passione e i risultati straordinari degli atleti paralimpici della regione, con una forte rappresentanza scaligera.

Atleti veronesi al centro della scena.

Tra gli oltre 90 premiati della serata, spiccano i nomi di numerosi atleti veronesi che si sono distinti alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e in altre competizioni internazionali. Particolare attenzione è stata dedicata a Stefano Raimondi, autentico fuoriclasse del nuoto, che ha conquistato ben cinque medaglie d’oro e una d’argento. Successi memorabili anche per Xenia Francesca Palazzo, che ha portato a casa un oro e un bronzo, e per Federico Falco, medaglia di bronzo nel tennistavolo.

La serata è stata anche un’occasione per celebrare figure che operano dietro le quinte. Alberto Busato, tecnico veronese, è stato insignito della Palma di Bronzo al Merito Tecnico Paralimpico per il suo fondamentale contributo alla crescita degli atleti.

Un messaggio di inclusione e resilienza.

L’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, ha ricordato come il 2024 sia stato un anno cruciale per lo sport veneto, non solo per i successi agonistici, ma anche per il riconoscimento del Veneto come Regione Europea dello Sport 2024. Durante il suo intervento, Corazzari ha sottolineato: “Il movimento paralimpico è un esempio per tutti, non solo per gli atleti e le loro famiglie, ma per l’intera società. Mostra come determinazione e resilienza possano superare qualsiasi ostacolo”.

Il presidente del Cip Veneto, Ruggero Vilnai, ha espresso l’orgoglio per i traguardi raggiunti: “Abbiamo premiato 19 atleti che hanno portato alto il nome della nostra regione a livello mondiale, dimostrando che lo sport è uno strumento potente di inclusione e rinascita”.

Un riconoscimento speciale per Verona.

La città di Verona è stata rappresentata da una delegazione di campioni e tecnici, confermando il suo ruolo centrale nel panorama paralimpico regionale. Tra i momenti più emozionanti della serata, la consegna del premio “La Vittoria Alata” a Francesca Porcellato, icona dello sport paralimpico veronese, e a Federico Crosara, giovane promessa del tennistavolo.

Un impegno per il futuro.

L’evento ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e territorio per promuovere lo sport come veicolo di inclusione sociale. Il sindaco di Verona e i rappresentanti locali presenti hanno manifestato l’intenzione di rafforzare il sostegno agli atleti con disabilità, creando ulteriori opportunità di crescita e visibilità.

Il Gran Galà dello Sport Paralimpico si è concluso con una promessa condivisa: continuare a celebrare e supportare chi, con impegno e dedizione, rappresenta un esempio di eccellenza e resilienza per tutta la comunità.

Veneto Regione Europea dello Sport 2024 – Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto, Bussolengo, 02 dicembre 2024

