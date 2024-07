Auto tampona ambulanza sulla Transpolesana: 6 feriti, 2 in codice rosso.

Questa mattina, intorno alle 08:30, auto tampona ambulanza sulla Transpolesana: 6 feriti, 2 in codice rosso. Il tutto è accaduto sulla SS434, all’altezza dell’uscita per Menà di Castagnaro in direzione Rovigo. Il mezzo di soccorso era in servizio

La collisione ha richiesto un’immediata dei servizi di emergenza, con la mobilitazione di ben sei mezzi di soccorso. Sul posto sono giunte un’ambulanza infermierizzata, un’auto medica, un elicottero e un’ambulanza per soccorritori.

La polizia stradale e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza nell’area. L’incidente ha causato feriti con diversi livelli di gravità. In totale, quattro persone sono state classificate in codice giallo, mentre due sono state trasportate in codice rosso. I feriti sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Borgo Trento e in un altro ospedale in altra provincia non ancora comunicato.