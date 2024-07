Il gelato dei “ragazzi” di borgo Roma piace anche allo chef Borghese.

Il gelato dei “ragazzi” della gelateria Pikko di borgo Roma, piace anche allo chef Alessandro Borghese, e lo porta in tv. Anna Laura e Luca, i co-fondatori di “Pikko – L’Atelier del gelato”, sono gli autori di un innovativo concetto che sfida le convenzioni nel mondo della gelateria artigianale.



Infatti Luca Tentori, giovane chef-glacier di Pikko, è stato selezionato per partecipare al programma televisivo di Alessandro Borghese, “ABKS- Alessandro Borghese Kitchen & Sound“, in onda su Sky Uno il 24 luglio alle ore 12:50 e in streaming su Now Tv.



Durante la puntata Luca presenterà una rivoluzionaria ricetta di gelato, abbinata ad altre creazioni gastronomiche. Questo a dimostrazione che il gelato può essere servito in modi innovativi, al di fuori dei tradizionali coni o coppette.

L’highlight della puntata sarà l'”Aperitivo Con-gelato”, con sorbetto al peperone rosso su bruschetta di pane al cacao, maionese di nocciole e granita allo spumante e lime. L’invito di Alessandro Borghese è un’opportunità unica per Luca, di promuovere la sua visione di gelato

all’avanguardia, incarnata nella “Gelato Experience”.

Ogni venerdì, al Pikko viene infatti proposto un percorso degustativo con gelati gastronomici e

abbinamenti sorprendenti, in un menù che si rinnova mensilmente.

Ecco l'”esperienza” del mese di luglio.