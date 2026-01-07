Verona ha dato ufficialmente il via al 496° Bacanal del Gnoco, evento che segna l’apertura del Carnevale cittadino.

Nel giorno dell’EpifaniaVerona ha dato ufficialmente il via al 496° Bacanal del Gnoco, evento che segna l’apertura del Carnevale cittadino. Fin dalle prime ore del mattino, piazza San Zeno si è animata con la tradizionale sfilata delle maschere, partita intorno alle 11 e collegata idealmente alle celebrazioni dell’Epifania promosse dal Comune. Numerosa la presenza di famiglie, bambini e appassionati.

L’edizione 2026 del Carnevale assume un valore simbolico particolare, svolgendosi nell’anno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che porteranno l’attenzione internazionale anche su Verona e il suo patrimonio culturale. Nonostante alcune discussioni legate all’organizzazione degli eventi principali, come la storica sfilata del Venerdì Gnocolar di febbraio, la città ha risposto con entusiasmo alla giornata inaugurale.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Damiano Tommasi e l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, che hanno sottolineato l’importanza del Carnevale come momento identitario e di coesione per la comunità veronese.

Le celebrazioni proseguiranno nelle prossime settimane con appuntamenti dedicati alla tradizione locale. Al centro dell’attenzione l’elezione del 496° Papà del Gnoco, in programma il 18 gennaio con voto di piazza. Una scelta che ha acceso il dibattito tra il Comitato Bacanal del Gnoco e l’amministrazione comunale, favorevole a riaprire le candidature dopo il cambio di regolamento.