Imbrattato il monumento per le vittime della Shoah a Veronetta

Imbrattato da ignoti il monumento dedicato alle vittime della Shoah che si trova in piazza Isolo a Veronetta.

Proprio nel Giorno della Memoria, atto vandalico a Verona contro la scultura “Lo spino del filo spinato”, realizzata in memoria delle vittime della Shoah. Il monumento, situato in piazza Isolo nel quartiere di Veronetta, è stato imbrattato nella notte da ignoti.

Sulle pietre nere del basamento, come riporta Ansa, sono comparse scritte e simboli, tra cui la frase “Morte al nazifascismo!” accompagnata dal simbolo dell’anarchia. L’opera, realizzata dall’artista Pino Castagna e inaugurata nel 2009, nasce con l’obiettivo di ricordare le vittime della Shoah e delle deportazioni naziste durante la Seconda guerra mondiale. Ferma la condanna della Comunità ebraica di Verona.