Tenta di disfarsi di una busta con 265 grammi di hashish: arrestato un 25enne in circonvallazione Oriani a Verona.

Blitz antidroga dei carabinieri di Verona nel parco di circonvallazione Oriani, un 25enne finisce in manette: è successo nella giornata di ieri, 26 gennaio.

Nel corso di un servizio di perlustrazione delle aree considerate sensibili della città, i militari del Norm hanno notato un giovane di origine straniera aggirarsi all’interno del parco con atteggiamento sospetto. Alla vista dei carabinieri, il ragazzo ha improvvisamente cambiato comportamento, tentando di allontanarsi rapidamente nel chiaro intento di sottrarsi al controllo.

L’esperienza dei militari ha però consentito di bloccarlo immediatamente. Proprio in quei frangenti, il giovane ha cercato di disfarsi di una busta, recuperata poco dopo dai carabinieri: al suo interno sono stati rinvenuti circa 265 grammi di hashish. La successiva perquisizione personale ha inoltre permesso di trovare in suo possesso una bomboletta spray al peperoncino. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Informata la Procura della Repubblica di Verona, il giovane, un 25enne extracomunitario già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso il Comando provinciale dei carabinieri di via Salvo d’Acquisto, dove è stato dichiarato in stato di arresto. Le accuse a suo carico sono detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito per direttissima. Nella mattinata odierna è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Verona, che ha convalidato l’arresto, concesso i termini a difesa, rinviato l’udienza a febbraio 2026 e disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.