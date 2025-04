Hellas Verona e Plastic Free, lezione di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica all’Istituto Seghetti di Verona.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 15 aprile, Hellas Verona e Plastic Free sono stati protagonisti di una lezione di sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica all’Istituto Seghetti di Verona, realtà che fa parte del Progetto Scuola Hellas Verona.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Ogni anno l’associazione realizza centinaia di attività di pulizia ambientale in tutta Italia grazie a oltre 1.000 volontari, dimostrandosi il punto di riferimento in questa importante lotta.

Nel corso del pomeriggio Giovanna Leardini, referente provinciale e viceregionale Plastic Free Onlus, ha raccontato gli effetti nocivi dell’inquinamento da plastica sull’ambiente agli studenti delle classi prima e terza, indirizzo tecnico, e della classe terza dell’indirizzo scienze umane. Durante il suo intervento, ha sottolineato le gravi conseguenze derivanti dalla cattiva gestione dei rifiuti da parte dell’uomo e ha offerto soluzioni concrete per ridurre il nostro impatto sul territorio e sulla biodiversità.

Alla lezione è intervenuto anche il creator ufficiale del Club Alessandro Patacchini, in arte JPata, per sensibilizzare tutti gli studenti a queste importanti tematiche, raccontando le azioni che compie personalmente ogni giorno per limitare l’inquinamento da plastica monouso nel suo piccolo.

La lezione si è rivelata un’occasione preziosa per promuovere una maggiore consapevolezza, oltre che un impegno attivo, per ridurre l’uso della plastica, promuovendo così pratiche sostenibili e utili a contrastare questa emergenza ambientale.