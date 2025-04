Talenti dell’organo da tutta Europa a Verona per il concorso Zardini

A Verona il concorso internazionale di organo in memoria del maestro Zardini.

Dal 23 al 25 aprile a Verona la prima edizione del Concorso Internazionale per giovani musicisti d’organo, dedicato alla memoria del maestro Terenzio Zardini (1923-2000), nel 25esimo anniversario della sua scomparsa. L’evento è promosso dall’Associazione Musicale fr. Terenzio Zardini, con il patrocinio del Comune di Verona.

A chi è rivolto.

studenti di organo dei corsi accademici dei Conservatori e Accademie musicali.

organisti con Diploma di 2° livello.

. giovani compositori.

Riconoscimenti.

Sono previsti premi in denaro e, per i vincitori della sezione Organo, l’opportunità di esibirsi in concerti organizzati da importanti associazioni musicali di Verona, Vicenza, Mantova, Belluno e Ancona, con il sostegno della Fondazione Cariverona.

La manifestazione è stata presentata dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini, insieme ai rappresentanti delle istituzioni musicali e culturali coinvolte. 17 candidati, provenienti da Italia, Spagna, Francia e Olanda, si esibiranno su organi storici di diverse chiese di Verona.

Il concorso raccoglie l’eredità della storica rassegna musicale fondata dal maestro Zardini negli anni ’70 alla Chiesa di San Bernardino, luogo simbolo della musica sacra a Verona.

L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cariverona, AGSM AIM, Fondazione Masi, Masi Agricola e Unicredit, e gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, oltre a quello della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Verona.