Vanno al ristorante a Verona e fuggono senza pagare il conto.

Vanno al ristorante a Verona e fuggono senza pagare il conto: questo è successo al ristorante argentino Guapo. Nel locale di via Murari Brà, tre clienti hanno lasciato il locale senza saldare il loro conto. Il ristorante ha denunciato il fatto sui propri canali social, invitando i trasgressori a ritornare per effettuare il pagamento dell’importo di 268 euro. I gestori del ristorante hanno informato che sono in possesso della targa del veicolo utilizzato dai clienti e offrono loro la possibilità di risolvere la situazione prima che si verifichino ulteriori complicazioni.

Il post sui social.

“Informiamo che nel pranzo di oggi martedì 30 Luglio, 3 adulti (2 uomini e una donna) dell’età tra i 40 anni, hanno pranzato qui al Guapo, scappando di corsa dal locale, senza aver pagato il conto (…che vedete qui in foto…)”.

“Offriamo la possibilità a questi individui di presentarsi qui e pagare ciò che hanno ordinato. Altrimenti faremo vedere le immagini e i video di ciò che è avvenuto alle autorità. Abbiamo anche la targa della macchina. Noi ce la mettiamo tutta per offrire un’esperienza al di sopra delle aspettative e noi veniamo ripagati così, non ho parole“.