Verona, danza in scena in Gran Guardia.

All’Auditorium della Gran Guardia va in scena la danza con la prima edizione del Ballet Open Day – Città di Verona. L’evento, in programma sabato 7 giugno alle 18, rappresenta un’occasione speciale per avvicinarsi al mondo della danza classica e scoprire da vicino il percorso formativo di un danzatore professionista.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Monreart, in collaborazione con il Comune di Verona, propone una lezione aperta al pubblico condotta dai direttori artistici dell’International Ballet Program (IBP), con la partecipazione degli allievi del programma.

“Un interessante appuntamento che oltre a valorizzare una realtà locale importante – precisa l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta – offre l’opportunità alla cittadinanza di scoprire tutto l’impegno umano e professionale che anima la vita di chi sceglie di dedicarsi alla danza”. L’evento è stato presentato alla presenza dei due direttori artistici dell’Associazione Monreart Tommaso Renda e Ilenia Montagnoli.

Verranno approfonditi temi fondamentali come l’allenamento quotidiano, la tecnica accademica e il processo creativo coreografico, mostrando al pubblico le fasi che caratterizzano la formazione di un danzatore.

Durante l’incontro, il pubblico potrà assistere a estratti coreografici dal vivo eseguiti dagli allievi dell’IBP e partecipare con domande e interventi, contribuendo attivamente a un momento di dialogo e confronto. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.