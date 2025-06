Dal Mago di Oz ai laboratori ecologici: Forte Gisella ospita “La Città dei Ragazzi” per l’estate dei più piccoli.

Dal 12 giugno al 28 agosto, Forte Gisella si trasforma con “La Città dei Ragazzi”: la rassegna estiva dedicata ai più piccoli. Promossa da Fondazione Aida, torna con la sua undicesima edizione, tra spettacoli teatrali, laboratori gratuiti e tanta attenzione all’ambiente.

Programma.

Il calendario prevede un ricco cartellone serale (alle ore 21.00) con alcuni grandi classici del teatro per l’infanzia, come Il Mago di Oz (12 giugno), Le quattro stagioni e Piccolo Vento (26 giugno), Cipì (21 agosto), ma anche spettacoli dal forte valore educativo, come Un soldatino (3 luglio), rivisitazione in chiave migratoria della fiaba di Andersen, e Testa di Legno (7 agosto), una poetica riflessione sul rapporto tra genitori e figli ispirata a Pinocchio. In chiusura, Le avventure della famiglia Caccapuzza, nuova produzione di Fondazione Aida (28 agosto).

Laboratori gratuiti sul tema dell’acqua.

Novità dell’edizione 2025 è il progetto Forte come l’acqua, in collaborazione con Acque Veronesi: sei laboratori gratuiti (ore 20.00), ispirati a grandi racconti come Moby Dick e La storia di una balena bianca raccontata da lei stessa, per sensibilizzare i bambini sull’importanza dell’acqua come risorsa vitale. I laboratori saranno condotti da Alice Canovi e Annachiara Zanoli.

Info e biglietti.

I biglietti costano da 4 a 7 euro (gratuiti per bambini sotto i 3 anni e persone con disabilità) e sono acquistabili su www.fondazioneaida.it o direttamente sul posto dalle 20.