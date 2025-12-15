Verona, sport e fede: al via la presentazione della Croce Olimpica

Giubileo degli atleti a Verona: prima la presentazione della Croce Olimpica e del Natale dello sportivo.

Verona accoglie la “Croce Olimpica e Paralimpica degli Sportivi”: presentato il programma per il Giubileo degli atleti. La città, futura protagonista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, è in questi giorni la tappa della “Croce olimpica”. L’opera d’arte, simbolo di fede e sport, sarà al centro di due giornate di eventi pubblici che culmineranno con il tradizionale Natale dello Sportivo.

La Croce in mostra e il rito del Giubileo.

L’iniziativa, che coinvolge la Chiesa locale e le istituzioni sportive e civili, mira a celebrare i valori dello sport e a preparare la comunità ai prossimi Giochi Invernali.

La presentazione ufficiale dell’opera si terrà martedì 16 dicembre alle ore 11:30 davanti a Palazzo Barbieri. Saranno presenti per l’occasione l’incaricato diocesano per la pastorale dello sport, il delegato provinciale Coni e un rappresentante del Comune di Verona. La “Croce olimpica”, realizzata dall’artista inglese Jon Cornwall, è composta da quindici diversi tipi di legno provenienti da tutto il mondo, un simbolo di unità globale che potrà essere fotografato nei pressi dell’Arena.

L’attenzione si sposterà poi sul Giubileo diocesano dello sportivo, in programma per mercoledì 17 dicembre. L’evento prevede un corteo/processione degli atleti che seguiranno la Croce olimpica per le vie della città. La processione si concluderà al Palazzetto Agsm – Aim, dove alle ore 18:30 si svolgerà il tradizionale appuntamento con il Natale dello sportivo.