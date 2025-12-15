Focus Olimpiadi, treni in Veneto: ecco il piano speciale per il 2026

Veneto, rivoluzione treni: più collegamenti e nuovi servizi in vista delle Olimpiadi 2026.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si apre una nuova fase per i treni: come cambia il trasporto regionale in Veneto. Da domenica 14 dicembre è entrato in vigore il nuovo orario regionale di Trenitalia, portando novità: dal ripristino di rotte storiche all’aumento dei posti a sedere, fino a una maggiore attenzione per chi viaggia con la bicicletta.

Il ritorno del Padova–Belluno e le novità per la montagna.

La notizia più attesa è senza dubbio il ritorno del collegamento diretto tra Padova e Belluno. Grazie all’impiego di treni elettrici di ultima generazione, saranno garantite 32 corse al giorno, offrendo quasi 10.000 posti complessivi. Il viaggio durerà circa due ore e otto minuti e ogni convoglio disporrà di otto spazi dedicati alle biciclette. Una volta arrivati a Belluno, i viaggiatori troveranno coincidenze ogni ora per proseguire verso le Dolomiti, in direzione Calalzo e Cortina.

Riaperture e potenziamenti sulle altre linee.

Importanti aggiornamenti riguardano anche la tratta Adria–Mestre, che riapre ufficialmente. Il servizio prevede a regime 31 corse giornaliere (inizialmente saranno 20 fino a fine marzo) effettuate con treni Minuetto, per un totale di oltre 4.600 posti giornalieri.

Anche la linea Treviso–Montebelluna si rinnova: con 24 corse giornaliere e treni elettrici veloci, sarà possibile spostarsi tra le due città in soli 23 minuti, facilitando gli scambi verso Padova o le aree montane.

Sguardo rivolto a Milano Cortina 2026.

Il potenziamento della rete non guarda solo all’immediato, ma punta dritto ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Trenitalia ha già confermato un piano di trasporti straordinario per collegare Padova, Venezia e Treviso con l’hub di Ponte nelle Alpi, facilitando il flusso di visitatori verso le sedi di gara.

Tecnologia e facilità di viaggio.

Oltre ai binari, il miglioramento passa per il digitale. Restano attivi e vengono potenziati i servizi come il “Tap&Tap” per pagare il biglietto direttamente ai tornelli, il programma fedeltà X-Go e l’assistenza costante tramite l’App ufficiale, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di viaggio più semplice e meno legata ai biglietti cartacei.