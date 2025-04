Pedala, mangia, ama: la regina del Giro d’Italia in sella per il re della pasta

Giovanni Rana, Maria Canins e gli Sfrenati: il Giro d’Italia diventa un nuovo spot.

Giovanni Rana, Maria Canins e gli Sfrenati: il Giro d’Italia diventa uno spot pubblicitario a tutto gusto tra colline veronesi e pasta d’autore. Debutta il messaggio mediatico del re della pasta veronese: ciclismo, ironia e sapori regionali si fondono nella nuova campagna firmata Giovanni Rana. Con una testimonial d’eccezione e lo zampino del mitico pastificio veronese, il Giro d’Italia si fa goloso.

Lo spot.

A bordo strada con megafono in mano, il re dei tortellini incita la sua squadra speciale: Gli Sfrenati. Sono chef, sono sportivi, sono ironici e soprattutto, sono in bici. In sella a fiammanti Pinarello, pedalano nel cuore verde della provincia veronese per celebrare il Giro d’Italia maschile e femminile, di cui il Pastificio Rana è sponsor ufficiale.

Il nuovo spot – che andrà in onda da domenica 4 maggio – è un mix irresistibile di paesaggi mozzafiato, passione sportiva e sapori autentici. La location è Castelcerino di Soave, nella Tenuta Coffele, dove filari di viti e curve dolci diventano lo sfondo perfetto di questa originale avventura culinaria su due ruote.

A guidare la carovana Rana c’è una leggenda vera del ciclismo italiano: Maria Canins, vincitrice del Giro d’Italia, due Tour de France, dodici titoli italiani e due partecipazioni olimpiche. Con il sorriso sincero di chi vive lo sport con amore e rigore, Maria è il volto ideale per incarnare i valori del brand: determinazione, tradizione, passione e gusto.

Il progetto è firmato dall’agenzia Herezie e diretto dal duo creativo CRIC Davide Mardegan e Clemente De Muro. Ma non finisce qui. Lo spot lancia anche la nuova linea “Giro d’Italia”: un’esclusiva collezione di ricette regionali, pensate per accompagnare idealmente ogni tappa del celebre giro ciclistico. Un viaggio nel gusto, da nord a sud, in cui ogni piatto diventa una tappa da conquistare a colpi di forchetta.