Cittadini e associazioni di Verona in festa: sabato Piazza Bra si trasforma in un’agorà solidale.

Verona è pronta per un evento che metterà in luce il lato più generoso e partecipativo della città: sabato 3 maggio dalle 14 in piazza Bra, va in scena la Festa delle Associazioni della Circoscrizione 1. Un appuntamento che trasformerà il salotto della città in un vivace punto di incontro tra cittadini e realtà del volontariato locale.

Decine di associazioni culturali, sociali, sportive, ricreative e assistenziali animeranno la piazza con stand informativi, attività e momenti di confronto per raccontare alla cittadinanza il lavoro quotidiano che svolgono a favore della collettività. Sarà un’occasione per scoprire progetti, conoscere iniziative, ma soprattutto per fare rete e rafforzare il senso di comunità.

La manifestazione punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e realtà associative, riconoscendo a queste ultime il ruolo chiave che svolgono nel garantire servizi, occasioni di aggregazione e supporto ai più fragili, spesso supplendo alle carenze del sistema pubblico.