Giovane preso a calci e pugni sotto palazzo Barbieri, la denuncia di Verona Domani.

La scena, ripresa da un cellulare, è abbastanza chiara: un giovane a terra viene preso a calci e pugni da un gruppetto di ragazzi proprio sotto palazzo Barbieri, a lato della scalinata. In pieno giorno. La gente passa a fianco senza intervenire, almeno fino a quando un uomo, un autista Atv, si mette in mezzo e il gruppo di picchiatori fugge.

A rilanciare sui social la scena è Verona Domani: “Un gruppo di giovani accerchia un ragazzo e lo riempie di botte sotto palazzo Barbieri. La scena è drammatica. Verona non ne può più di queste scene. Dov’è il sindaco Tommasi?”, si chiede, a corredo delle immagini, Verona Domani.

Zaia: “Grazie all’autista”.

“Esprimo la mia gratitudine all’autista dell’azienda Atv che ieri pomeriggio, nel pieno centro di Verona, ha scelto di non voltarsi dall’altra parte, intervenendo a difesa di un giovane preso a calci e pugni da alcuni coetanei – è il commento del governatore del Veneto Luca Zaia -. Condanno l’aggressione subìta dal ragazzo, al quale va la mia solidarietà, ribadendo che ogni atto di violenza va stigmatizzato con fermezza in quanto non rappresenta il modo corretto per far valere e rivendicare le proprie ragioni. La via giusta resta il confronto civile e pacifico, come testimoniato da tantissimi altri giovani che vivono, ogni giorno, con senso civico e responsabilità e rappresentando un esempio virtuoso per i loro coetanei, e non solo”.