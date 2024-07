Afa e caldo, giornate da bollino arancione per Verona.

Oggi, giovedì 11 luglio, prima giornata da bollino arancione per Verona, sotto una cappa di afa e calore. “Colpa” dell’espansione dell’anticiclone sul bacino centrale del mar Mediterraneo, che sta determinando condizioni meteo stabili con temperature oltre le medie stagionali di almeno 4/5 °C.

Le temperature massime in pianura toccheranno valori di 35/38 °C, le minime tra 22 e 25 °C in aperta campagna, tra 25 e 27 °C nel centro urbano di Verona. Intanto la nostra città è stata classificata dal Ministero della Salute da bollino arancione nelle giornate di oggi, giovedì, e venerdì.

Nel frattempo la Regione Veneto a causa dell’ondata di calore ha lanciato lo stato di allarme climatico per “disagio fisico”. Un allarme che vale fino a venerdì 12 luglio per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana. Ma, aggiunge il bollettino regionale, “si raccomanda di seguire gli aggiornamenti della presente dichiarazione poiché, pur essendo l’evoluzione meteorologica incerta, è probabile che nei prossimi giorni l’allarme climatico per disagio fisico venga prolungato”.

Per domani, venerdì, sulla nostra città è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Con possibili locali temporali o rovesci sulle zone montane tra tarda mattinata e pomeriggio.