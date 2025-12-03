L’Ulss 9 Verona celebra la Giornata Disabilità: obiettivo inclusione totale per le Paralimpiadi 2026.

Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità: Verona punta sull’inclusione totale in vista delle Paralimpiadi 2026. Per la ricorrenza che si celebra oggi 3 dicembre, l’Ulss 9 Scaligera rilancia l’impegno per una società più inclusiva, con lo sguardo già puntato ai grandi eventi sportivi del prossimo anno. Il tema scelto per il 2025, “Promuovere società inclusive per le persone con disabilità per promuovere il progresso sociale”, diventa un mantra operativo per l’azienda sanitaria veronese.

La sfida olimpica.

Felice Alfonso Nava, direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Ulss 9 Scaligera, ha collegato il progresso sociale del territorio al grado di inclusività raggiunto, in vista di un appuntamento cruciale: l’apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, la cui cerimonia di chiusura si terrà a Verona. L’Ulss 9 sta inoltre attivamente sostenendo il progetto “Inclusione Sociale”, realizzato in partnership con diverse realtà del Terzo Settore.

Oltre 500 persone raggiunte dai fondi autismo.

La Giornata è anche l’occasione per ringraziare la vasta rete di Enti del Terzo Settore che collaborano con l’Ulss 9. Luisa Andreetta, direttore UOC Disabilità Non Autosufficienza dei Distretti 1, 2 e 3, ha evidenziato i risultati ottenuti grazie all’utilizzo dei Fondi Autismo.

Questi finanziamenti hanno permesso di realizzare iniziative sperimentali focalizzate su inclusione scolastica e lavorativa. Attività per il tempo libero. Percorsi di sviluppo delle competenze per l’autonomia domestica e abitativa.

Gli interventi, destinati a persone con Disturbo dello Spettro Autistico e ai loro nuclei familiari, hanno raggiunto oltre 500 persone in tutto il territorio veronese, testimoniando un forte impegno per l’autonomia. L’Ulss 9 ha infine voluto celebrare la ricorrenza diffondendo immagini che testimoniano l’impegno quotidiano della rete – composta da Comuni, Volontariato ed Enti del Terzo Settore – nel promuovere il benessere delle persone con disabilità e dei loro familiari residenti in provincia di Verona.