Annunciato un finanziamento di quasi 7 milioni di euro per l’ex base Nato West Star di Affi, il più grande bunker d’Europa.

Un finanziamento di portata storica quello annunciato per il Comune di Affi: alla Camera dei Deputati, l’onorevole Alessia Ambrosi ha comunicato l’intenzione del governo di presentare un emendamento per stanziare quasi 7 milioni di euro destinati alla valorizzazione e musealizzazione della ex base Nato West Star, il più grande bunker anti-atomico d’Europa.

L’investimento consentirà di avviare il recupero e l’apertura al pubblico dei 13mila metri quadri di gallerie scavate sotto il Monte Moscal, un simbolo della storia italiana della Guerra Fredda rimasto finora inaccessibile. Il progetto, sostenuto dal ministro Tommaso Foti e seguito dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Università di Firenze, mira a trasformare il sito in un polo culturale, turistico e di ricerca con una forte dimensione nazionale ed europea.

Per il Comune di Affi si tratta di un’opportunità senza precedenti: l’ex base militare potrà diventare un centro capace di generare sviluppo e di inserirsi in una rete di musei, enti e istituzioni di tre regioni. “Un finanziamento così significativo rappresenta un passo decisivo per il futuro del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Marco Sega -. West Star potrà diventare un centro vivo di identità, cultura e crescita. Affi oggi compie un salto di qualità inseguito da tanto tempo”.